Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Queensland eyaletinde bir eve dünyanın en ölümcül ikinci yılan türü olan doğu kahverengi yılan girdi.



Isırığı dişleri küçük olduğu için başlarda fark edilmeyebilen yılanı yakalamak için gelen ekipler kanepeleri kumaşlarına kadar kesip detaylı bir arama gerçekleştirdiler.



Yılanı yakalamak için gelen ekipten Stuart McKenzie facebook hesabından operasyonun videosunu paylaştı.



"Genç kız, salonda dolaşan kahverengi renkli bir yılan gördükten sonra Sippy Downs'taki bir ailenin evine çağrıldık. Kapıları kilitlediler ve biz gelene kadar dışarıda beklediler. Westy ve ben evi aramaya başladık, başlangıçta pek şansım olmadı, ta ki kanepenin bacak desteğinin kolunu çekene ve yılan salonun içinden düşene kadar. Sahibinin izniyle kanepenin taban kumaşını keserek yılanın yerini tespit etmeye çalıştık. Sonunda onu bulduk ve çantaya koyup başka bir yere götürebildik."







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