Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi dokuzuncu gününe girdi. Dün Belarus sınırında yapılan barış görüşmesinde taraflar ‘insani koridor’ konusunda uzlaşmaya vardı.

İKİNCİ MÜZAKEREDE BARIŞ KORİDORU KARARI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2’inci turu hakkında, “Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuçlar henüz mevcut değil” ifadelerini kullanarak, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı.

RUSYA NÜKLEER SANTRALİ ELE GEÇİRDİ

Ukrayna’nın Enerhodar kentinde dün gece, Zaporijya Nükleer Santralinde Rusya tarafından yapılan saldırıda yangın çıktı. Santralde çıkan yangın kontrol altına alındı. Avrupa’nın en büyük santralinin patlama riski büyük endişe oluşturdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski patlama olması halinde bunun Avrupa’nın sonu olacağını söyledi. Reuters sabah saatlerinde santralin Rus birlikleri tarafından ele geçirdiğini duyurdu.

İşte bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

10.20: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Öldürülen Rus askeri sayısı 9 bin 166'ya çıktı, 251 tank, 33 uçak, 37 helikopter imha edildi.

09.38: Zaporijya Nükleer Santrali Rusya tarafından ele geçirildi.

08.18: Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

08.14: Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33’e yükseldi. Rus ordusu, Energodar’daki Avrupa’nın en büyük nükleer santraline ilerliyor.

05.36: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

03.43: Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

01.39: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

Saldırıda sekizinci gün! Rusya-Ukrayna insani koridor için anlaştı Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. güne girdi. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor.Rus askerlerinin direnişi sürerken Kiev’de sokak çatışmalarına hazırlanıyor. Rusya, Barış görüşmelerinin ikincisi Belarus sınırında bulunan Brest’te yapıldı. Toplantıda, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı öğrenildi.

ABD’li senatörden suikast çağrısı: “Rusya lideri Putin'i öldürün” ABD’nin en ünlü senatörü olan Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ağızları açık bıraktı. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast mesajı veren Graham, "Rusya'da bir Brütüs yok mu? Rus ordusunda başarılı bir 'Albay Stauffenberg' yok mu? Bunun sona ermesinin tek yolu Rusya'daki birinin bu adamı ortadan kaldırması. Ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmet yapmış olursunuz" açıklamasında bulundu. ABD’li senatörün bu ilginç paylaşımına ise peş peşe yorumlar yapıldı.