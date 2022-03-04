Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 9. gününde çatışmalar devam ediyor. Rus ordusunun ilerleyişine karşı Ukrayna büyük bir direniş gösteriyor. Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kreminna şehrinin Putin destekçisi Belediye Başkanı Vlodymyr Struk, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini doğru bulduğunu açıklamasından sonra evinden kaçırıldı.

Evinden kaçırıldıktan kafasına ateş edilerek öldürülen belediye başkanının cesedi yol kenarında bulundu.

"UKRAYNA'NIN BİR HAİNİ AZALDI"

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın bir haini azaldı. Eski Luhansk Bölgesel Konseyi üyesi, Kreminetsk OTG eski başkanı ölü bulundu" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton yaptığı açıklamanın devamında, 8 yıl önce Rus ayrılıkçılarının Donetsk ve Luhansk şehirlerini kontrol altına almasının ardından hükümet olarak belediye başkanı ile çalışmadıklarını açıkladı.

ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.