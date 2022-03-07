Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12. gününde Rusya saldırılarına devam ediyor. Müzakerelerin ve ateşkesin fayda etmediği savavşta Rus birlikleri sivilleri dahi hedef alıyor. Aralarında çocuklarında 300'ü aşkın Ukraynalı sivilin öldüğü, binden fazla sivilin ise yaralandığı savaşta Ukrayna halkı ülkelerindeki askerlerle Rusya'ya karşı savaşıyor. 1 milyondan fazla Ukraynalı savaştan kaçarak komşu ülkelere göç etti.

Çocukların öldürüldüğü işgale tüm dünyadan tepkiler gelirken Putin tüm bunların sorumlusu olarak gösteriliyor. Duruma ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska son günlerde yaşanan savaşın acı hatırası olarak akıllarda kalacak bir kaç fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve hem Rusya, hem medya hem de dünyaya seslendi.

'EN AZ 38 ÇOCUK ÖLDÜ'

Zelenska, "Rusya çocuklarımızı bilinçli ve alaycı bir şekilde öldürüyor. Ukrayna'da şimdiye kadar en az 38 çocuk öldü. Bu rakam şu anda şehirlerimiz bombalanırken artıyor. " diyerek "Rusya'daki insanlar birliklerinin sivil halka zarar vermediğini söylediğinde, onlara bu resimleri gösterin! Onlara büyümelerine bile fırsat verilmeyen bu çocukların yüzlerini gösterin. Rus birliklerini ateş etmeyi bırakmaya ve insani koridorlara izin vermeye ikna etmek için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

'YARDIM ETMEYE ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLER VURULUYOR'

First Lady Zelenska paylaşımında "Rus askerleri binalardan çıkmaya çalışan aileleri vuruyor. Yardım etmeye çalışan gönüllüleri de öldürüyorlar. Şu anda Ukrayna'nın en sıcak şehirlerinde insani koridorlara ihtiyacımız var. Bodrumlarda yüzlerce çocuk yiyecek ve tıbbi bakım olmadan ölüyor." dedi.

NATO ÜLKELERİNE SESLENDİ

NATO ülkelerine de seslenen Zelenska "NATO ülkeleri hava sahanızı kapatın, Ukraynalı çocukları kurtarın. Çünkü yarın sizin çocuklarınızı da kurtaracak" diyerek dünya medyasına "Dünyadaki tüm tarafsız medyaya sesleniyorum. Şu korkunç gerçeği söyleyin: Rus işgalciler Ukraynalı çocukları öldürüyor." şeklinde seslendi.

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si Olena Zelenska Putin’e resti çekti Ukrayna devlet başkanının eşi Olena Zelenska, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı eşi Vladimir Zelenskiy’nin en büyük destekçisi oldu. Rusya tarafından öldürülme planları yapılan Olena, sosyal medya hesabından Putin’in ölüm timlerine resti çekerek “Biz kocaman bir orduyuz ve bugün ne ağlıyorum ne korkuyorum” dedi.

Rusya'nın öldürmek istediği Olena Zelenska kocasının en büyük destekçisi Ukrayna devlet başkanının eşi Olena Zelenska, Rusya işgaline karşı kocasının en büyük destekçisi oldu. Rusya tarafından öldürülme planları yapılan Olena, çocukları ile beraber sürekli kocasının yanında yer alarak hayatını tehlikeye atmayı göze alıyor.

Zelenskiy'den Batılı ülkelere çağrı: Rus petrolü almayın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Moskova'ya yönelik yeni yaptırımların gelmesini istedi. Rus petrolünü almayı durdurun çağrısı yapan Zelenski, savaş uçağı yardımı talep etti.