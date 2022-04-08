Türkiye Gazetesi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi.

Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke basınında "Slovakya’nın Kiev'e S-300 hava savunma sistemi gönderdiğine" ilişkin haberleri doğruladı.

"Slovakya’nın Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya’nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Başbakan Heger, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.

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