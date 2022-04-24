Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu bugün yapıldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen, önceki seçimde olduğu gibi yine kozlarını paylaştı. Sandık çıkışı anketlerine göre Macron, oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak. Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Fransa kararını verdi: Macron ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi Fransa’da sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60‘ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Macron: Le Pen seçilirse Fransa'nın zor yarınları olacak Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Emmanuel Macron ile aşırı sağcı lideri Marine Le Pen, pazar günü kozlarını paylaşacak. Macron, rakibinin seçilmesi halinde Fransa'yı kötü günlerin beklediğini söyledi.