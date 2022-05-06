Türkiye Gazetesi

Rusya tarafından kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü, bu yıl Ukrayna’daki savaş nedeniyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli açıklamalar yapmasının beklendiği törenler öncesinde Rus ordusu askeri geçit provası yaptı.

Dün akşam saatlerinde başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen provada askerler yürüyüş yaptı, zırhlı araçlar gösterildi. Rusya Savunma Bakanlığı şu ana kadar 2 prova yapıldığını duyurdu.

Lavrov'dan 9 Mayıs açıklaması: Herhangi bir tarihe ayarlı değiliz Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedeflediği iddialarına cevap verdi. Lavrov, “Ukrayna operasyonlarının 9 Mayıs Zafer Bayramı hedefi yok” dedi.

Ukrayna'dan Rus ordusu hakkında çarpıcı iddia: 9 Mayıs'a odaklandılar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 30 gündür devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi.