Türkiye Gazetesi

Brüksel merkez ve Saint Gilles belediyelerinin meclis üyeleri, kentteki "Rusya Sokağı" ve "Stalingrad Caddesi"nin isimlerinin değiştirilmesini teklif etti. Rusya Sokağı'na "Ukrayna Sokağı" adının verilmesi önerildi.

Teklifi veren belediye meclis üyeleri, AB'nin başkenti olarak bilinen Brüksel'in, Rusya'ya karşı sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini belirterek bu tür sembolik eylemlerle Ukrayna'ya destek vermesini istedi.

Saint Gilles Belediye Meclis Üyesi Marc Naether, "Avrupalılar olarak kapımızdaki insani dramaya sessiz kalamayız. Ukraynalılara bir umut mesajı vermek ve kendilerini desteklediğimizi hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Rusya Sokağı ve Stalingrad Caddesi, Brüksel'in merkezinde işlek bir bölgede bulunuyor.



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