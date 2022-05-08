Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre 86 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürüldü. Kral Selman'ın tıbbi bazı tetkikler için hastaneye yatırıldığı ifade edilen haberde başka ayrıntıya yer verilmedi.

Kral Selman, 20 Temmuz 2020'de bazı tıbbi kontrolden geçmek üzere hastaneye kaldırılmış, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.

Suudi Arabistan'a kritik ziyaret! 'Tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti öncesi açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin 'Yeni bir dönemin başlaması için gayret içinde olacağız' dedi.

Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde: Suudi Arabistan'la eskiye dönüş Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Riyad ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerde eskiye dönüş yaşanması bekleniyor.