Türkiye Gazetesi

Düriye Şensoy yemek sonrası yaşadığı karın ağrısı, şişkinlik şikayetleri nedeniyle Alanya’daki bir hastaneye başvurdu. Şensoy’a yapılan ultrasonografi görüntülemede safra kesesinde taşlar olduğu saptandı.

Laparoskopik yöntemle safra kesesinin alınması önerilen Şensoy, Doç. Dr. Güler tarafından operasyona alındı. Operasyonla safra kesesinden 552 taş çıkarılan Düriye Şensoy’u genel cerrahi servisinde ziyaret eden Yılmaz Güler, “Bir saat süren ameliyat sonunda hastamızın safra kesesinden irili ufaklı boyutlarda 552 adet taş çıkarttık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Düriye hanımı hastanemizde bir gün misafir ettikten sonra taburcu işlemlerini planlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“ANI OLARAK TAŞLARIMI SAKLAYACAĞIM”

Başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Düriye Şensoy ağrılarının geçtiğini ve hafiflediğini vurguladı. Şensoy, ”Kendimi kuş gibi hafiflemiş hissediyorum. Saframdan bu kadar taş çıkacağını hiç düşünmemiştim. Anı olarak taşlarımı saklamayı düşünüyorum” dedi.

Anne babalar dikkat: Karın ağrısı diye gitti, midesinden mıknatıslı oyuncak çıktı İzmir Aliağa’da yaşayan 2,5 yaşındaki Cemre Güler, ağabeyinin oynadığı ‘zeka küpü’ diye adlandırılan manyetik mıknatıslardan oluşan oyuncağı yuttu. Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun röntgen filmi çekilince gerçek ortaya çıktı.

Karnı sanki hamileymiş gibi şişti, gerçek hastanede ortaya çıktı Kastamonu’da 35 yaşındaki bir kadının karnından 3 kilogram ağırlığında kist çıkartıldı. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın olduğu ameliyatla sağlığına kavuştu.