Türkiye Gazetesi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, evde yetiştirmenin yasal hale getirileceği haziranda, 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtmayı planladıklarını söyledi.

Charnvirakul aynı zamanda, Taylandlı şirketlerin uyuşturucu etki yapan tetrahidrokanabinol bileşeni oranı 0,2 ve altı olan esrar ürünlerini satabileceklerini bildirdi.

9 Haziran’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle, evlerde tıbbi amaçlı kenevir ekimine izin verilecek.

TIBBİ AMAÇLI ÜRETİLECEK

9 Haziran’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, evlerde tıbbi amaçlı kenevir ekimine izin verilecek.

Bu tarihten itibaren, yerel yetkililere bilgi vermeleri halinde Taylandlılar esrar üretimi için kullanılan keneviri evlerinde yetiştirebilecek. Kenevirin ticari amaçlarla yetiştirilmesi ise başka izin süreçlerine tabi tutulacak.

Tayland, 2020'de, tıbbi amaçlar için esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.



Kenevirden yapılan tekstil ürünleri satışa sunuldu Samsun'da hasat edilen kenevirlerden iplik üretildi. Bu ipklilerle dokunan tekstil ürünleri vitrinde yerini almaya başladı.

5 evin bahçesinde 43 kök kenevir ele geçirildi Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde aynı mahalledeki 5 evin bahçesinde toplam 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti Afyonkarahisar’da babasını ikna ederek anneannesi ve dedesinin mezarlarına kenevir eken torun gözaltına alındı. Babası ile birlikte yakalanan şahsın mezarlara 26 kök kenevir yetiştirdiği ortaya çıktı.