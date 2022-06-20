Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4 aydır devam ediyor. Karadeniz’de konuşlu olan Rus donanmasına bağlı fırkateynden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıldı

ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Füzeler ile Ukrayna’nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.

Rusya Ukraynalıları ikna etmek için türlü yöntemler deniyor: Şehir merkezlerinde mobil ekranlı propaganda Rusya, Ukrayna'daki savaşta kontrolü ele geçirdiği Mariupol ve Volnovakha kentlerine mobil ekranlar kurarak propaganda yapmaya başladı.

Rusya Ukrayna'nın savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın savaştaki zayiatına ilişkin bilgi verdi. Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 179 uçak, 127 helikopter, 3 bin 266 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.