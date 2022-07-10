Türkiye Gazetesi

Şinzo Abe'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesi dünyada gündemini korurken, suikaste ilişkin de çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Kyodo News'te yer alan haberde, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami’nin polise, "birden fazla silah" yaptığını itiraf ettiğini anlattı.

Yamagami’nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu aktaran müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe’yi hedef aldığını belirtti.

Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesi Tokyo'ya getirildi Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin suikast sonucu öldürülmesi dünyanın gündemindeki yankılarını sürdürüyor. Cenazesi Japonya’nın başkenti Tokyo’daki evine getirildi. Abe için Salı günü bir cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasti zanlısının ifadeleri ortaya çıktı: Siyasi amacım yoktu Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen Yamagami Tetsuya’nın ifadesi ortaya çıktı. Tetsuya siyasi amacının olmadığını savundu. Gözaltındaki Tetsuya, Abe'yi, kin duyduğu bir grupla ilişkili olduğunu düşündüğü için hedef aldığını iddia etti.