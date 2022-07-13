Türkiye Gazetesi

Superior Gölü üzerinde birlikte gösteri uçuşu yapan uçaklardan birindeki paraşütçüler atlayış yapmaya hazırlanırken diğer uçak altta belirdi ve iki uçak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle uçaklar alev alırken paraşütçüler arasında göklerde can pazarı yaşandı.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde hava kazasında paraşütçüler arasında göklerde can pazarı yaşandı.

Görüntülerde bir paraşütçünün uçağın kanadına tutunduğu görülüyor. Skydive Superior kurumundaki eğitmen paraşütçü Mike Robinson, uçaklardan birinde pilotla beraber 4, diğerinde 5 paraşütçü bulunduğunu söyledi. CNN, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Dehşet verici olayın 2013 senesinde meydana geldiği ama görüntülerinin yeni ortaya çıktığı kaydedildi. Video şaşırtıcı bir şekilde kısa sürede 3,4 milyon izlenmeye ulaştı.

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