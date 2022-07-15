Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden İsrail ziyaretinin ardından işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentine geçti. Biden buradaki temasları çerçevesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı.

Biden, her iki ülkenin marşlarının okunmasının ardından askeri kıtayı selamladı. Resmi törenin ardından liderler ikili görüşme gerçekleştirdi. Biden ve Abbas, bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkilerin ele alındığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden basın toplantısında, Mayıs ayında Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria’nın Cenin kentinde haber yaparken İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Biden, ABD’nin Akile'nin ölümüyle ilgili şeffaf bir soruşturma yürütülmesi için destek vermeye ve dünyanın her yerinde medya özgürlüğünü savunmaya devam edeceği söyledi. Biden, “O, Amerikan vatandaşı ve gururlu bir Filistinliydi. Onun mirasının, gerçeği bildirme ve göz ardı edilen hikayeleri anlatma işini sürdürmesi için daha fazla gence ilham vermesini umuyorum” dedi.

‘FİLİSTİN HALKI YAŞANABİLİR VE BÜTÜNLÜKLÜ BİR DEVLETİ HAK EDİYOR’

ABD’nin Filistin davasında iki devletli çözüm hedefine yönelik desteğinin değişmediğini vurgulayan Biden, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan 1967 sınırları çerçevesinde her iki ülke halkının da eşit güvenlik önlemleri, refah, özgürlük ve demokrasi içinde yaşayabileceği iki devletli çözümün en iyi yol olmaya devam ettiğini anlattı. Biden, Filistin halkının bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ettiğini söyledi.

‘BİZ TERÖRİST DEĞİLİZ’

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Biden'a işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu yeniden açması ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ABD'nin "terör" listesinden çıkarması çağrısında bulunarak "Biz terörist değiliz" dedi.

Öte yandan, Biden Batı Şeria'ya geçmeden önce, Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesini ziyaret etti. Biden burada yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'teki Filistinli sağlık kuruluşlarına 100 milyon dolar mali yardımda bulunma sözü verdi. Biden ayrıca, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) 200 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, ortak basın toplantısının ardından Orta Doğu gezisinin son durağı için Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçti.

FİLİSTİNLİLER ABD BAŞKANI BİDEN'I PROTESTO ETTİ

Orta Doğu ziyareti kapsamında Filistin'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto edildi. Beytullahim kentinde toplanan onlarca Filistinli, "Adalet istiyoruz" ile Biden'ın İsrail'e destek mesajlarına tepkilerin yazılı olduğu pankartlarla gösteri düzenledi.

Filistinli göstericilerden aktivist Yusuf Acha, "Biden'ın ziyaretini reddediyoruz, onu burada istemiyoruz." dedi. ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarıyla İsrail'den yana taraf tuttuğunu söyleyen Acha, "Filistin halkı tüm kesimleriyle bu ziyareti reddediyor. Biden'ın ziyaretinden olumlu bir şey beklemiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan kalabalık, Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta İsrail kurşunuyla öldürülen Al Jazeera'nın deneyimli muhabiri Ebu Akile için adalet talebiyle gösteri düzenledi.

Biden'ın, Gazze ve Batı Şerialı Filistinlilere kanser gibi ağır hastalıklarda sağlık hizmeti sunan Augusta Victoria Hastanesi'ni ziyareti sırasında gösteri düzenleyen Filistinliler, kadın gazeteci Ebu Şirin'in fotoğrafları taşıdı.

Filistin’den kan donduran iddia: İsrail cesetleri toplayıp laboratuvarlarda kullanıyor Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Filistinlilerin cesetlerini toplayarak tıbbi laboratuvarlarda kullandığını iddia etti. Iştiyye, cesetlerin tıp fakültelerindeki laboratuvarlarında kullanıldığını ve aylar sonra ailelere teslim edildiğini ifade etti.

İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı: 62 yaralı İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına bir yenisi eklendi. İsrail güçlerinin dün gece Filistin’in Nablus şehrinde çıkan çatışmalarda 62 Filistinliyi yaraladığı açıklandı.