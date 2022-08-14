Türkiye Gazetesi

Çin ile ABD arasındaki gerilim devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ada çevresinde görülen uçaklardan 13'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinin (ADIZ) güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi. Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.

Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

PELOSİ’NİN ÇİN’İ ZİYARETİ

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakan yardımcısına yaptırım Asya'da Çin ile Tayvan sınırında hareketlilik devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ziyaretinin ardından bölgenin nabzı yükselmişti. Daha sonra Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısının da Tayvan'ı ziyaret etmesi Çin hükümetinin tepkisini çekti.

ABD’den Çin’e karşı gövde gösterisi: Savaş gemilerini ve uçakları Tayvan Boğazı'ndan geçirecek Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Çin’in Tayvan üzerindeki hakimiyet mücadelesinde de her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin geçtiğimiz haftalarda Tayvan’a düzenlediği sürpriz ziyaret sonrasında bölgede gerilim tırmandı, ABD’nin savaş uçakları ve gemilerin Tayvan’a ilerleyeceği açıklandı.