Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Suriye’ye olası operasyon sinyali vermesinin ardından gözler bu noktaya çevrildi. Bölgede medya kaynaklarında önemli bir iddiaya yer verildi. Suriye resmi ajansı SANA, sınıra yakın bölgelerde Türk İHA’sı görüldüğünü ve Türkiye’nin Haseke, Rakka ve Halep’teki sınır bölgelerine konuşlandığını iddia etti.

26 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonuç bildirgesinde "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir" ifadeleriyle Suriye'ye yeni bir askeri harekat sinyali verilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GÜVENLİ HAT KURACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce açıklamalarında, "30 kilometre derinliğinde güvenli hat kuracağız, terör örgütünün yuvalandığı bölgeleri temizleyeceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir." demişti.

‘DIŞARI ÇIKMAYIN’ UYARISI

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA; Halep kırsalında Cerablus kentine komşu sınır kentlerdeki camilerde hoparlörlerle vatandaşlara uyarılarda bulunarak halkın dışarı çıkmaması konusunda uyarı yapıldığını yazdı.

Suriyeli muhalifler: Türk bayrağına saldıranlardan hesap soracağız Azez'de Türk bayrağına yönelik saldırılara Suriye'deki muhaliflerden tepki geldi. Muhalifler, saldırıya yapanların PKK ile bağlantılı olduğunu ve hesabının sorulacağını bildirdi.

Dışişleri: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Suriyeli mevkidaşıyla görüştüğünü söylemesinin ardından ortaya çıkan tartışmalar üzerine Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten açıklama geldi. Bilgiç, Türkiye'nin çözüm için her zaman en fazla çaba harcayan ülke olduğunu belirterek, "Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor" dedi.