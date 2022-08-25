Türkiye Gazetesi

Dünyayı sarsan Şinzo Abe suikastinin detayları gündemi sarstı. Abe suikastine ilişkin yeni gelişmede emniyet müdürü görevinden istifa etti. Keisatsuço Genel Müdürü Nakamura İtaru, "Ulusal Polis Ajansının yeni güvenlik gereklilikleri temelindeki tedbirleri istikrarlı uygulamayı planladığını" söyledi.

Olayın sorumluluğunu üstleneceğini açıklayan Nakamura, "Elbette ki yeni kadrolarla yola devam etmek, işin doğasında var." dediği bildirdi. Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonuna istifasını veren Polis Şefi Nakamura'nın talebinin, Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki kabine tarafından onaylanması bekleniyor.

Ajansa 1986'da giren ve ekseriyetle suç soruşturmaları ile organize suçlarla mücadelede çalışan 59 yaşındaki Nakamura, son görevinde bir yıldır çalışıyordu.

Öte yandan Nara Eyalet Polis Müdürü Onizuka Tomoaki de istifa edeceğini açıkladı.

ABE’NİN KORUNMASINDA EKSİK NOKTALARA DİKKAT ÇEKTİ

Keisatsuço'nun suikasta ilişkin olası güvenlik açıklarını soruşturduğu raporunda, Abe'nin arkadan da korunmasına yönelik kusurların saptandığına dikkat çekildi.

Olay yerinde yetersiz emir-komuta zinciri ve enformasyon paylaşımı yaşandığı kaydedilen raporda, polisin, suikast zanlısının Abe'ye yaklaştığını fark edemediği belirtildi.

Raporda VIP koruma dahil, operasyonların gözden geçirilmesi ile Keisatsuço ile yerel eyalet emniyetleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yerel polis habersiz ayrılmıştı

Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe'nin 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arka tarafından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.

Eski Başbakan'ın yakınında Tokyo'ya bağlı bir, yerel emniyete bağlı birkaç polis memuru bulunuyordu. Memurlar, Abe'ye açılan ateş öncesi suikast zanlısına müdahale edememişti.

Abe'nin, koruyucu parmaklıklarla çevrili bir alanda ve ayakta yaptığı konuşmanın öncesinde, arka tarafını kollayan yerel polis memuru, habersiz şekilde iç bölgeye girerek yüzünü izleyicilere döndüğü kaydedilmişti.

Suikasta uğramıştı: Japonya'da Shinzo Abe'nin cenaze töreni krize yol açtı Japonya'da hükümet, suikasta uğrayan Eski Başbakan Shinzo Abe için 27 Eylül'de Tokyo'da resmi tören düzenleneceğini açıkladı. Cenaze töreninde masraflarının tamamının devlet bütçesinden karşılanacak olması muhaliflerin tepkisini çekti.

Suikasti dünyayı sarsmıştı: Shinzo Abe'nin katilinden yeni itiraf Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katil zanlısının yeni ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı, annesinin takipçisi olduğu bir dini gruba bağış yapmak için ailesine ait 2 arsayı sattığını söyledi. Ailesinin daha sonra maddi olarak iflas ettiğini belirten saldırgan, Abe'nin bu grubu desteklediğine inandığı için suikastı gerçekleştirdiğini yineledi. İddialara konu olan dini gruptan yapılan açıklamada da saldırganın annesinin grubun takipçisi olduğu doğrulandı.