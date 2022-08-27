Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna savaşı 6 aydır devam ediyor. Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yeni bir açıklamada bulundu. Medvedev açıklamasında, “Kiev’in NATO’ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak” dedi.

‘DAHA ÖNCE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRDIK’

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Medvedev açıklamasında, Rusya- Ukrayna arasında duraklayan barış müzakereleri konusuna da değindi. Medvedev, “Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebilir. Daha önce Zelenskiy ile görüşmeye hazırdık” ifadelerini kullandı.

Medvedev ayrıca açıklamasında, ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ancak ABD'nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti.

Medvedev: ABD uluslararası terörizmin sponsoru Rusya’nın tüm hedeflerini ulaşacağını söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD’nin Kiev’e yönelik silah yardımına tepki gösterdi.

Medvedev Batı'ya meydan okudu: Diplomatik ilişkilere ihtiyacımız yok Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Rusya’nın Batı ile diplomatik ilişkilere ihtiyacı olmadığını açıkladı.