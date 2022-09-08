Türkiye Gazetesi

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya top yekün ekonomik savaş başlatan Avrupa ülkeleri, zaafiyetlerini yeterince hesaba katamayınca kendisini büyük bir enerji krizinin içinde buldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla tüm kıtada doğal sevkiyatı kesilen Avrupa için bu kış çok uzun geçeceği görülüyor. Çünkü enerji fiyatları aldı başını gitti. Bu durum karşısında kara kara düşünen Avrupa insanı çareyi rota değiştirmekte buldu.

KIŞ REZERVASYONLARI BAŞLADI

Kış aylarında bu kesintilerin fazla olacağı endişesi duyan birçok Avrupalı vatandaş ise kışı rahat geçirmek için Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Çok sayıda Avrupalı, Türkiye’de bulunan otellere ve evlere kış aylarında kalmak için rezervasyon yaptırmaya başladı.

Kış aylarında birçok Avrupalı turistin ülkeye geleceğini ve otellerin açık kalması gerektiğini belirten Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği yönetim kurulu üyesi Ferhan Ademhan, “Üzülerek izlediğimiz bir savaştan dolayı Rusya Avrupa’nın gaz vanalarını kapattı. Avrupa’da yüksek gaz maliyetlerinden dolayı şu anda rezervasyonlar başladı. Ülkemize kışın 3 ay 5 yıldızlı otellerde kalacak, birçok Avrupalı gelecek. Ülkemiz bu kış çok karlı bir sezon geçirecek. Rezervasyonlar ve oteller açık olsun. Avrupalılarla İngilizler ev kiralamaya ve otellerde 3 aylık rezervasyon yapmaya başladı. Rusya gazı vermediği için gaz çok tüketilecek ve gaza ödeyeceği rakamla ülkemizde rahatlıkla tatil yapacak. Ülkemiz bu krizi fırsata çevirecek” dedi.

TURİZMCİYE YARAYACAK

Yaşanan korona virüs salgını nedeniyle son 2 yıldır turizm sektörünün sıkıntılı günler geçirdiğini ancak 2022 yılı itibariyle bir toparlanma sürecine girildiğini belirten Ademhan, “Pandemiden dolayı dünyamız ve ülkemizin turizmi gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadı. Bilhassa ülkemizde çoğu arkadaşlarımız ve dostlarımız bu yüzden intihara kadar sürüklendi. Son 2 yıldır toparladı ve toparlanmaya devam ediyor. 2022’yi çok mutlu bir şekilde kapatacağız. Telafi ede ede yürüyoruz ama turizmde maliyetler çok arttı. Türkiye turizmle ilgili hak ettiği yerde değil. Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) kuruluşuyla beraber Türkiye’deki bakış açısı ve dünyadaki yeri değişti ve değişmeye devam edecek. Bizde o nedenle sektörün içinden gelen biri olarak TGA’nın yönetim kurulu üyeliğine adayız. Turizm bakanı ve bakan yardımcılarımızla beraber ülke turizminin tanıtımı gelişimi noktasında elimizden geleni yapacağız. Ülke turizminde bacasız sanayiyi geliştirmeye devam edeceğiz. Deniz ve otellerin yanındaki otellerin haricinde kültür turizmini de geliştirmemiz gerekiyor. Konya’mızı Adıyaman’ımızı öne çıkarıp İç Anadolu’da, Kayseri’de Sivas’ta kültür turizmini öne çıkarmalıyız. Bölgeleri öne çıkarıp kültür turizmini birleştirmemiz gerekiyor. O yüzden TGA’nın burada çok önemi var. Ülkemizde otellerimiz, uygun insan gücü, dolar ve döviz bazında uygun fiyatlarımızla turizm açısından 2023’ü şahlanma yılı olarak geçireceğimizi ümit ediyoruz. Asıl amacımız İç Anadolu’da kültür ve inanç turizmini ön plana çıkarmak. Ülkemizin sahillerini göz ardı edemeyiz ama bunun yanında sağlık turizmi, oteller, hava yolları da bir bütün halinde satılmalıdır. Ülkenin turizminin gelişmesi için bunları bir paket halinde satmak ülkenin kalkınmasına çok ciddi bir ivme katacaktır” diye konuştu.

Avrupa'nın acınası hâli... Karanlık, kuraklık, iflas ve hapis Enerji krizi AB’yi sardı. Sosyal hayat yara aldı. Birçok ülke karardı. İsviçre, gazı israf edeni 3 yıl hapse atmaya hazırlanıyor.

Rusya Avrupa'ya gaz satışını kesmişti... Gazprom'dan manidar reklam: 'Kış geliyor' Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz satışını durduracağını açıklamasını ardından Rus enerji şirketi Gazprom'dan manidar bir reklam videosu geldi. Gazprom, yayınladığı videoyla bu kışın Avrupa’da zor geçeceği imasında bulundu.

Bu defa 'arıza' değil: Rusya gaz satışını kesti... Avrupa'da kış erken başladı! Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Batı ülkelerinin yaptırımlarla yıldırmaya çalıştığı Rusya, en önemli kozunu oynadı. Belli aralıklarla 'arıza' açıklamasıyla Avrupa'nın gazını kısmi zamanlarda kesen Rusya, bu defa gaz satışını tamamen durdurduğunu açıkladı.