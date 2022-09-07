Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İklim değişikliği ve Ukrayna savaşı Avrupa’yı yeni bir kaosun eşiğine itiyor. Rusya’nın vanayı kapatması Avrupa kıtasını doğalgaz tedariki ile ilgili yeni alternatiflere mecbur ederken yaşanan gelişmeler ABD, Libya, Irak, Tunus, Cezayir, İsrail ve Venezuela gibi ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Tuğrul Çamaş, Avrupa son 500 yılın en sıcak mevsiminin yaşandığına dikkat çekerek “Son 3 günde 1.300 kişi öldü. Bu durum ve Rusya’nın enerji naklini durdurması uluslararası arenada yeni ve geçmiş örneklerinden çok daha tehlikeli oyunları tetikledi. Önümüzdeki dönem dünya hidrokarbon enerji kaynaklarının sevkinde daha derin krizlerle yüzleşecek. Bundan en fazla etkilenecek coğrafya ise Avrupa olacak. Yaşanan kriz geniş çaplı çatışmaları da tetikleyebilir” görüşünü dile getirdi.

Fransa ve İtalya’nın eski sömürgeleri olan Tunus, Cezayir ve Libya gibi ülkelere yöneldiğini dile getiren Çamaş “Almanya bu noktada en sıkıntılı ülke durumunda. Ren Nehri gemileri taşımadığı için hidroelektrik alternatifi nden yararlanamıyorlar. Avrupalı aktörlerin yöneldiği metan ve hidrojen alternatifi nin aktive edilmesi de 25-30 yıllık bir zaman istiyor” dedi.

TÜRKİYE’Yİ SAF DIŞI ETME PLANI ÇÖKTÜ

Batılı güçlerin Rusya’yı etkisiz hâle getirme adına başlattığı ambargolara karşı Moskova’nın enerji ve tahıl silahını oldukça etkin kullandığına vurgu yapan Çamaş şunları kaydetti: Bu çerçevede Akdeniz’de İsrail, Yunanistan ve Rumlarla iş birliği yaparak bakir gaz yataklarını işletmek ve Avrupa’ya taşımak istediler. Türkiye’nin Mavi Vatan politikasına ek olarak Rusların Akdeniz’deki varlığı bu planın çökmesine neden oldu. Şimdi Leviatan gaz sahası ile ilgili Türkiye ile iş birliği kapılarını zorluyorlar. Toplam 1.200 kilometrelik Kuzey Akım hattının kapanması ve Irak, İsrail, Katar ve Akdeniz gaz rezervlerinin işlenmesi-taşınması ile ilgili ortaya çıkan tablo, Türkiye’yi temel karar verici-patron ülke durumuna dönüştürdü. Oysa geçtiğimiz yıllarda Akdeniz’de Yunanistan kaynaklı krizlerin nedeni Akdeniz gazını taşıma amaçlı projenin işlemesiydi. Başaramadılar ve şu an Türkiye’ye çok daha fazla muhtaç durumdalar.

KIŞ YAKLAŞIYOR

Devam eden savaş ve tıkanan alternatifler sebebiyle Avrupa’nın soğuk bir kış yaşayacağını savunan Dr. Tuğrul Çamaş, konuşmasına şöyle devam etti: Batı’nın Ukrayna krizi ile ilgili temel stratejisi, yaptırımlarla Rus halkını Putin’e isyan ettirip hükümet değişimini sağlamaktı. Şu ana kadar bunu başaramadılar. Rusların Akdeniz’deki askerî varlığı ve diğer alternatiflerin işlevsiz kılınması ile birlikte Moskova’nın kışa girerken gazı kesmesi Putin’in karşı hamlesi oldu. Avrupa soğuk bir kışa hazır olmalı. Ocak-şubat dönemlerinde evlerinde ısınamayan ya da astronomik maliyet gerçeği ile yüzleşen Avrupalılar bu durumun hesabını hükûmetlerden sormak için sokaklara dökülebilir. ABD-Rusya arasında yaşanan bu sıkışmışlık Avrupa’ya ciddi anlamda pahalıya mal olacak. Sürecin sonunda tepkiler ABD’ye döner.

DÜNYA EKONOMİK SAVAŞIN İÇİNDE

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bir enerji sorunu ortaya çıktığını vurgulayarak “Enerjinin yüksek fiyatları bizi etkiliyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben üçüncü dünya savaşının çıkacağına inanmıyorum. Ekonomik savaşın içindeyiz diye 25 senedir bütün konuşmalarımda bunu söylüyordum” dedi. Enerji savaşlarının hemen bitecek gibi görünmediğini dile getiren Zorlu “Bakın Covid-19 geldi. Ve Covid-19’dan sonra Ukrayna savaşı çıktı. Ben diyorum ki; Allah daha beterinden saklasın. Yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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