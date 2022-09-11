Türkiye Gazetesi

Kraliyetten ayrıldıktan sonra dünya gündeminde de uzun bir süre yer alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ı kraliçenin ölümü dolayısı ile biraraya geldi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yas sürüyor. Dün resmen ülkenin yeni hükümdarı ilan edilen Kral III. Charles’ın oğlu Galler Prensi William ve Galler Prensesi eşi Kate Middleton Windsor Kalesi’nin önünde halkla bir araya geldi.

Çifte, 2020 yılında kraliyetten ayrılarak ABD’ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle katıldı. Harry-Meghan çiftinin Mart 2020'den beri ilk kez Prens William ve Middleton ile yan yana görüntülendiği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens William’ın Harry-Meghan çiftinin törende yer almasını istediği, Kraliyet ailesinin “bu zor zamanında birlikte görünmesinin önemli olduğunu” söylediği belirtildi.

NOTLARI OKUDULAR HALK İLE SOHBET ETTİLER

Markle-Harry ile William-Middleton çifti, araçlarından inerek kalenin önüne halk tarafından Kraliçe için bırakılan çiçeklerin ve notların bulunduğu alanı gezdi, kalabalığı selamladı. Çiftler halkla ayrı ayrı ayaküstü sohbet ederken, çiçekleri de kabul etti.

ÇİFTİN İNGİLTERE'DE KALMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Kate ve William, Kraliçe II. Elizabeth’e yakın olmak için kısa süre önce Windsor'a taşınmıştı. Meghan ve Harry'nin ise Kraliçe'nin 19 Eylül'de yapılacak cenaze törenine kadar İngiltere'de kalması bekleniyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in’in ölmesinin hemen ardından cenaze merasimi için hazırlıklar başlamıştı. Kraliçe’nin Londra'da düzenlenecek cenaze töreni öncesinde İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürülmek Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze programı belli oldu: Tören 19 Eylül'de Geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yapılacak olan resmi cenaze töreninin, 19 Eylül Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.