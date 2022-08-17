Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in geçtiğimiz yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi’ne ait araziye izinsiz giren 20 yaşındaki Jaswant Singh Chail, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, Kraliçeye suikast düzenlemeyi planladığını söyledi, ona ulaşmak için aylarını harcadığını belirtti.

Savcılar, saldırgan Chail'in, Windsor Kalesi’nin arazisine girmeden önce bir video kaydettiğini ve bir yayı tutarken görüldüğünü ifade etti. Şahsın, videoda "Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliyet ailesinin Kraliçesi Elizabeth'e suikast girişiminde bulunacağım" ifadelerinde bulunduğu bildirildi.

Chail'in videoda ayrıca İngiliz birliklerinin kuzeybatı Hindistan'daki kutsal Amritsar şehrinde yaklaşık 400 Hintliyi öldürdüğü bir olaya atıfta bulunarak "Bu, 1919 katliamında ölenlerin intikamı. Aynı zamanda öldürülenlerin, aşağılananların ve ırkları sebebiyle ayrımcılığa uğrayanların intikamı olacak” dediği aktarıldı.

Mahkemede konuşan Windsor Kalesi’nde güvenlik görevlisi olan bir memur "Chail'i ilk gördüğünde 'Size yardım edebilir miyim?" diye sordum. 'Kraliçeyi öldürmek için buradayım' cevabını verdi" şeklinde konuştu.

Chail, 1842 tarihli İhanet Yasası gereğince, Kraliçe'yi yaralamak veya öldürmekle tehdit etmek, saldırgan bir silah bulundurmak ile suçlandı.

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