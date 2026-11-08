İngiltere'de Türkler için Windrush alarmı! Eski bakan hükümeti hedef aldı

KANSER TEDAVİSİ İÇİN TÜRKİYE'YE GİTTİ, İNGİLTERE'DEN AYRILMASI İSTENDİ

The Guardian'ın haberinde, kalıcı oturum başvurusu reddedilen Türk vatandaşlarının yaşadıkları sorunlara da yer verildi.

Bu kişilerden biri, Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'de bulunduğu sırada kanser hastası olduğunu öğrenen bir kadındı.

Kadın, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) seyahat etmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceği yönündeki tavsiyesi üzerine tedavisini Türkiye'de sürdürdü.

Ancak İngiltere'ye yaptığı kalıcı oturum başvurusu reddedildi.

Kadından üç çocuğuyla birlikte kısa süre içinde İngiltere'yi terk etmesi istendi.