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Dünya

İngiltere'de Türkler için Windrush alarmı! Eski bakan hükümeti hedef aldı

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İngiltere'de Türkler için Windrush alarmı! Eski bakan hükümeti hedef aldı
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

İngiltere'de Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk vatandaşlarının kalıcı oturum başvurularına yönelik ret kararları krize yol açtı. 

İngiltere'de Türkler için Windrush alarmı! Eski bakan hükümeti hedef aldı

Bazı Türklerden ülkeyi terk etmeleri istenirken, eski Dışişleri Bakanı David Lammy yaşananları İngiltere tarihindeki "Windrush Skandalı"na benzetti. 

İngiliz basınına göre yılın ilk altı ayında onaylanan başvuru sayısı 3 bin 378'den 745'e düştü.

İngiltere'de Türkler için Windrush alarmı! Eski bakan hükümeti hedef aldı

ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANINDAN TÜRKLER İÇİN SERT TEPKİ

Lammy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de iş kuran Türk vatandaşlarının karşılaştığı sorunları eleştirdi.

"İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Anlaşması kapsamında kalıcı oturuma başvuran Türk iş insanlarına muamelesi kabul edilemez" diyen Lammy, İngiliz hükümetine çağrıda bulundu.

Lammy, dikkatsizlik sonucu yapılan hataların insanların hayatında yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini söyleyerek İçişleri Bakanlığının harekete geçmesini istedi.

İngiltere'de Türkler için Windrush alarmı! Eski bakan hükümeti hedef aldı

İNGİLTERE'DE TÜRKLERİN OTURUM BAŞVURULARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İngiliz The Guardian gazetesi, Ankara Anlaşması kapsamında yapılan kalıcı oturum başvurularının onay sayısında yaşanan düşüşü haberleştirdi.

Gazetenin aktardığı verilere göre geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 bin 378 Türk vatandaşının kalıcı oturum başvurusu kabul edildi.

Bu yılın aynı döneminde ise onaylanan başvuru sayısı 745'e geriledi.

Bazı başvuruların, daha önce başvuru sahiplerine açıklanmayan gerekçelerle reddedilmesi de tartışmalara yol açtı.
 

İngiltere'de Türkler için Windrush alarmı! Eski bakan hükümeti hedef aldı

KANSER TEDAVİSİ İÇİN TÜRKİYE'YE GİTTİ, İNGİLTERE'DEN AYRILMASI İSTENDİ

The Guardian'ın haberinde, kalıcı oturum başvurusu reddedilen Türk vatandaşlarının yaşadıkları sorunlara da yer verildi.

Bu kişilerden biri, Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'de bulunduğu sırada kanser hastası olduğunu öğrenen bir kadındı.

Kadın, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) seyahat etmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceği yönündeki tavsiyesi üzerine tedavisini Türkiye'de sürdürdü.

Ancak İngiltere'ye yaptığı kalıcı oturum başvurusu reddedildi.

Kadından üç çocuğuyla birlikte kısa süre içinde İngiltere'yi terk etmesi istendi.

İngiltere'de Türkler için Windrush alarmı! Eski bakan hükümeti hedef aldı

SOSYAL MEDYA HESABINI YAZMADIĞI İÇİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Bir başka Türk iş insanı ise başvuru sırasında sosyal medya hesabını paylaşmadığı gerekçesiyle ret kararı aldı.

İngiliz basınına göre başvuru sahibinden sosyal medya hesabına ilişkin herhangi bir bilgi istenmemişti.

Buna rağmen söz konusu bilginin başvuruda yer almaması, kalıcı oturum talebinin reddedilmesine gerekçe gösterildi.

İngiltere'de Türkler için Windrush alarmı! Eski bakan hükümeti hedef aldı

TÜRKLERİN YAŞADIĞI SORUN WINDRUSH SKANDALI'NA BENZETİLDİ

Eski Dışişleri Bakanı Lammy'nin açıklamasında sözünü ettiği Windrush Skandalı, İngiltere'de 2017 yılında ortaya çıkmıştı.

1948-1973 yılları arasında İngiltere'ye resmi yollarla gelen Karayip kökenli göçmenlerin bir bölümü, yıllar sonra ülkede yasal olarak yaşadıklarını kanıtlamak zorunda bırakılmıştı.

Uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan bazı kişiler, resmi kayıtlarla ilgili sorunlar nedeniyle kaçak göçmen muamelesi görmüştü.

Lammy, Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'ye yerleşen Türklerin kalıcı oturum başvurularında yaşanan sorunları bu skandala benzeterek İçişleri Bakanlığını önlem almaya çağırdı.

İngiltere'de Türkler için Windrush alarmı! Eski bakan hükümeti hedef aldı

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Türk vatandaşlarının kalıcı oturum başvurularına yönelik eleştirilerin ardından İngiltere İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlık, Ankara Anlaşması kapsamındaki başvuruların geçmişte olduğu gibi değerlendirilmeye devam edildiğini savundu.

Her başvurunun kendi koşulları çerçevesinde incelendiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, başvuru sahiplerine yönelik uygulamalarda değişiklik yapıldığı yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

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