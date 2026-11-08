Yemen’de çatışmalar alevlendi! 9 ordu subayı hayatını kaybetti

Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar 4 vilayette şiddetlenirken, 2’si saha komutanı 9 ordu subayı hayatını kaybetti. Çatışmalarda karşılıklı saldırılar sürerken Husiler, Suudi Arabistan’a yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

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Yemen ordusuna ait resmi internet sitesi "26 Eylül"de yayımlanan haberde, ordunun 5 Ekim'de başlattığı "Yemen'in Şafağı" operasyonuyla şiddetlenen çatışmaların birçok cepheye yayıldığı belirtildi. Ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husilere karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si saha komutanı olmak üzere 9 subayın hayatını kaybettiği bildirildi. Haberde, hayatını kaybeden subaylar için cenaze töreni düzenlendiği aktarılırken ölümlere ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

4 İLDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Yemen'in Marib, Lahic, Sada ve Taiz illerinde ordu güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların devam ettiği kaydedildi. Yemen ordusu, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Lahic ilinin güney ve güneybatı cephelerinde Husilere ait mevzilerin silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu atışlarıyla hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, Husilere ait siperlerin ve askeri hedeflerin vurulduğu belirtilerek saldırıların "ağır kayıplara yol açtığı" ifade edildi. Ancak can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN HAVA SALDIRISI İDDİASI

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, Suudi Arabistan, ülkenin kuzeyindeki Sada ve güneybatısındaki Taiz vilayetlerine hava saldırıları düzenledi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'a yönelik balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı "4 nitelikli saldırı" gerçekleştirdiklerini açıkladı. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA da Riyad'da bulunan petrol şirketi Aramco'ya ait bir binanın hedef alındığını bildirdi. Haberde, binaya isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle sınırlı hasar meydana geldiği belirtildi.

YEMEN'DE İÇ SAVAŞ 2014'TEN BU YANA SÜRÜYOR

Yemen'de iç savaş, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasıyla başladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve İHA'larla hedef alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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