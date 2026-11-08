Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta saldırılar, Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakereler öncesinde yoğunlaştı. Moskova yönetimi enerji altyapısı ve Karadeniz'deki gemileri hedef alırken, Zelenskiy son bir haftada Rusya'nın 115 füze, yaklaşık 1900 güdümlü bomba ve 3 binden fazla İHA kullandığını açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta saldırıların hedefi bir kez daha enerji altyapısı ve Karadeniz'deki deniz taşımacılığı oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayisini besleyen enerji tesislerine ve askeri malzeme taşındığı öne sürülen gemilere yönelik saldırıların sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonlarına ilişkin son gelişmelere yer verildi. Dnipropetrovsk bölgesinde askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen Kamenskaya trafo merkezinin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Karadeniz'de askeri yük taşıdığı belirtilen bir gemi ile Çernomorsk Limanı'nda bulunan bir konteyner gemisinin de hedef alındığı kaydedildi. Saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

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RUSYA'DAN KİEV'E AĞIR SALDIRI

Öte yandan bugün açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 115 füze, 1900'e yakın güdümlü bomba ve 3 binden fazla insansız hava aracı (İHA) kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, Harkiv bölgesinde de durumun ağır olduğunun altını çizerek, "Bölgelerde genel olarak (elektrik) kesinti var. Rus bombardımanından sonra sadece Jitomir bölgesinde 140​​​​​​​ yüksek katlı bina ısıtmasız kaldı" ifadelerini kullandı.

Müzakere masası kurulmadan savaş kızıştı! Rusya'dan Ukrayna'ya füze ve İHA yağmuru

MÜZAKEREDEN ÖNCE SALDIRILAR ARTTI

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım tarihlerinde üçlü müzakereler yapılması planlanıyor.

ABD'nin arabuluculuğunda yapılacak görüşmelerde, savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani konular ve barışa yönelik adımlar ele alınacak.

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Ancak kritik görüşemeler öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırmaya yönelik tatbikatının Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapılacak müzakereler öncesinde başlatılacağını belirterek, "Bu durum, Avrupalıların müzakere masasında yerinin olmadığını bir kez daha doğruluyor" ifadesini kullanarak gerilimi artırdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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