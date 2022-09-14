Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda, Paşinyan bölgede 49 askerin hayatını kaybettiğini Azerbaycan ise 50 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, söz konusu büyük çaplı provokasyonlardan dolayı sorumluluğun doğrudan Ermenistan'ın siyasi-askeri liderliğine ait olduğuna ve Azerbaycan tarafından misillemede bulunulduğuna dikkat çekti.

Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır gerilimi konusunun Fransa'nın inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine çıkarılacağına değinerek bu bağlamda müzakerelerin objektif bir şekilde yürütülmesinin önemine değindi. Görüşmede ayrıca bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması, barış gündeminin devam ettirilmesinin önemi vurgulandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sondakika... Ateşkesin ihlal edildiğini duyurmuşlardı! Azerbaycan açıkladı: 50 şehidimiz var Sondakika.. Dün gece saatlerinde Ermenistan'ın kışkırtması ile başlayan Azerbaycan - Ermenistan arasındaki çatışmalarda ateşkes ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ateşkesin ihlal edildiğini, 50 askerin şehit olduğunu açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.