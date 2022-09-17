Türkiye Gazetesi

Azerybaycan 13 Eylül sabahı Ermenistan’ın provakasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda yaralanan asker sayısını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda yaralanan asker sayısını açıkladı.

Açıklamada, 282 Azerbaycan askerinin, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12-14 Eylül tarihlerinde yol açtığı provokasyonları engellerken yaralandığı bildirildi. Yaralı 282 askerden 43'ünün ilk müdahalenin ardından orduya geri döndüğü belirtilen açıklamada, 21 askerin durumunun ise kritik olduğu kaydedildi. Yaralı askerlerin, profesyonel sağlık personelleri tarafından tedavi edildiği aktarıldı.

79 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'den itibaren Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından saatler önce yapılan açıklamada, büyük çaplı bir provokasyonu önlerken 79 Azerbaycan askerin şehit olduğu duyurulmuştu.

Azerbaycan askerinden takdir toplayan davranış: Esir askerin yaralarını sardılar 13 Eylül sabahı Ermenistan’ın geçen yıl Azerbaycan’ın üstünlüğü ile noktalanan ateşkesi sınır ihlali üzerine çatışmalar başladı. Bakü yönetimi bu provakasyona sert karşılık verdi. Çatılmalar sırasında Azerbaycan askeri, esir düşen ermeni askerinin yaralarını sardı.

Azerbaycan duyurdu: 400 Ermeni askeri öldürüldü Son Dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki gün önce Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda toplam 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu.