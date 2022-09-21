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SON DAKİKA HABERİ: Stoltenberg: Putin tehlikeli bir söylem kullanıyor
21.09.2022 - 16:14 | Son Güncelleme: 21.09.2022 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin'in kararı tepkiyle karşılandı. NATO genel Sekreteri Stoltenberg, "Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer bir savaşı kazanamaz" dedi.
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