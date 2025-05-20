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ABD, Şara yönetimine ömür biçti: "Suriye yönetimi birkaç hafta içinde çökebilir"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD, Şara yönetimine ömür biçti: &quot;Suriye yönetimi birkaç hafta içinde çökebilir&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Suriye Geçiş Hükümeti çökebilir. Bu bir kaç hafta içinde gerçekleşebilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed eş-Şara liderliğinde kurulan Suriye Geçiş Hükümeti'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki geçici otoritenin kritik bir kırılma noktasında olduğunu belirten Rubio, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasına vurgu yaptı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada Rubio, şunları kaydetti:

SURİYE BÜYÜK BİR İÇ SAVAŞIN EŞİĞİNDE

“Açıkçası bizim değerlendirmemize göre geçiş otoritesi, yaşadığı zorluklar nedeniyle çöküşün ve ülkenin bölünmesine yol açabilecek boyutta bir iç savaşın eşiğinde. Bu çöküş birkaç hafta, belki de birkaç ay içinde gerçekleşebilir.

TRUMP'IN EKONOMİK ADIMI BU YÜZDEN

Bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma ve Şam yönetimiyle diyalog kurma kararını destekledi."

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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