Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda süren müzakerelerde henüz somut bir adım atılamadığını duyuran İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gözleri yeniden Tahran'ın iki günlük planına çevirdi. Arakçi, kendi şartlarının kabul edilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini ve nihai anlaşma görüşmelerinin başlayabileceğini söyledi.

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İran ile ABD arasındaki gerilimde gözler yeniden diplomasi trafiğine çevrildi. Tahran yönetimi, krizin aşılması için hazırladığı iki günlük planın uygulanmasını beklerken, Hürmüz Boğazı'nın geleceğini de bu sürece bağladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde kayda değer bir ilerleme olmadığını ancak diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı.

ABD ile görüşmelerde yeni bir gelişme yaşanmadığını belirten Arakçi, İran'ın sunduğu iki günlük planın hâlâ masada olduğunu söyledi.

ABD-İran hattında temas var, ilerleme yok: Tahran'ın 48 saatlik planı kilitlendi

Arakçi, "Bu plan hem bizim talep ve beklentilerimizi içeriyor hem de karşı tarafın görüşlerini dikkate alacak şekilde hazırlandı. Bize göre plan dengeli" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ İÇİN İRAN'IN ŞARTLARI VAR

Söz konusu planın kısa sürede sonuç verebileceğini belirten Arakçi, İran'ın taleplerinin karşılanması şartıyla Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini ve nihai bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla müzakerelerin başlayabileceğini söyledi.

ABD-İran hattında temas var, ilerleme yok: Tahran'ın 48 saatlik planı kilitlendi

ARABULUCULAR DEVREDE, WASHİNGTON'A TEPKİ VAR

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın planın uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Arakçi, planın hayata geçirilmesine ilişkin önerilerin düzenli olarak taraflara iletildiğini kaydetti.

Taraflar arasındaki temasların devam ettiğini ancak henüz planın uygulama aşamasına geçilmediğini belirten Arakçi, ABD'nin farklı ülkelerde İran'a karşı bir atmosfer oluşturmaya çalıştığını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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