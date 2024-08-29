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ABD ve Çin arasında kritik görüşme

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD ve Çin arasında kritik görüşme

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. İkili bölgesel gelişmeler Ukrayna-Rusya ve Güney Çin Denizi'ndeki konuları ele aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çin temaslarını sürdürüyor. Sullivan bugün başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin sorumluluk bilincinde ilerletilmesine yönelik çabaların bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamada, “İki taraf, Kasım ayında gerçekleştirilen Woodside Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi'nin verdiği taahhütlerin daha fazla uygulanmasını ele aldı” denildi.

Ayrıca boğazlar arası meselelerin de masaya yatırıldığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve Güney Çin Denizi de ele alındı. Her iki taraf da önümüzdeki haftalarda Biden ile Xi'nin yapacağı bir telefon görüşmesi planlanması da dahil açık iletişimin sürdürülmesine yönelik devam eden çabaları memnuniyetle karşıladı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇİN-ABD İLİŞKİSİNE BAĞLI OLUNMALI"

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Xi görüşmede, Çin'in istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisi hedefine olan bağlılığının değişmediğini dile getirdi. Çin Devlet Başkanı, “ABD tarafının Çin ile aynı yönde çalışacağını, Çin'i ve gelişimini olumlu ve rasyonel bir ışık altında göreceğini, birbirlerinin gelişimini bir meydan okumadan ziyade bir fırsat olarak göreceğini umduğunu” ifade etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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