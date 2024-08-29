Amasya'da korkutan anlar! İki çocuk hortumun içinde kaldı

Amasya'da soğan tarlasında çalışan çiftçilerin çocukları aniden çıkan hortumun içinde kaldı. Büyük panik yaşayan çocuklar hortumdan zorlukla kurtuldu. Olay anını anlatan çocuklar, "Gölgelikte oturuyorduk. Bir anda rüzgar çıktı. Sonra hortumun içine girdik. Zor kurtulduk” dedi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarlada çıkan hortum bir anda ortalığı birbirine kattı. İki çocuğun hortumun içinde kaldığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Soğan tarlasında hızla dönen hortum önüne çıkan her şeyi sürükledi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin de bulunduğu alanda O anda iki kız çocuğu da hortumun arasında kaldı. Çocukların hızla dönen hortumun arasından güçlükle kurtuldu.

Dehşet dolu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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ÇOCUKLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Hividar Kosta, “Gölgelikte oturuyorduk. Bir anda rüzgar çıktı. Sonra hortumun içine girdik. Zor kurtulduk” dedi.

Berfin Gümüş de “Hortum bir anda çıktı. Çok korktuk” diye konuştu.

Tarlada mola verdikleri sırada hortumla burun buruna geldiklerini anlatan Ali Çalışkan (54) ise “Çocukların çığlıklarını duyduk. Dönüp baktığımızda kimisi yerde kimisi uzaklaşıyordu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hortum uzun süre havada dolandı” şeklinde konuştu.