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Muş'ta meydana gelen hortum korku ve endişeye neden oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'un Kurtik Dağı bölgesinde meydana gelen devasa hortum kısa süreli korku ve endişeye neden oldu. Hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Muş'un 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı bölgesinde inşaatı devam eden rüzgar enerjisi santrali (RES) şantiyesinde meydana gelen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Muş'ta meydana gelen hortum korku ve endişeye neden oldu! - 1. Resim

Hortum sırasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Şantiye işçileri tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, hortumun şiddeti net bir şekilde görüldü.

Muş'ta meydana gelen hortum korku ve endişeye neden oldu! - 2. Resim

HORTUMUN ARDINDAN İŞÇİLER ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

Hortumun ardından yapılan incelemelerde, şantiyede herhangi bir hasarın meydana gelmediği tespit edildi. İşçiler, günlük çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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