Zonguldak'ta 12 gündür aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 gündür kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki İsmet Abalı ormanlık alanda ölü bulundu. Abalı'nın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

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Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Tabaklar köyünde 24 Temmuz'da evinden ayrılan 74 yaşındaki İsmet Abalı’dan bir daha haber alınamadı. Abalı'yı bulmak için ekipler çalışma başlattı.

İSMET ABALI'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Jandarma ekipleri, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle ormanlık alan ile dere yataklarında çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda Abalı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Yılancakuz mevkisinde bulunan Abalı'nın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.