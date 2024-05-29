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ABD’de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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ABD’de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
Patlama, Ohio, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Ohio eyaletinde bir bankanın bulunduğu binada meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Youngstown şehrinin merkezinde giriş katında bir bankanın bulunduğu binada patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Youngstown İtfaiye Şefi Barry Finley, patlamada bir banka çalışanının hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti. Finley zemin katın çöktüğünü, ekiplerin gaz sızıntısı olup olmadığını belirlemek için çalıştığını söyledi. Bina boşaltılırken, çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

ABD’de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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