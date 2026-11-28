ABD'nin California eyaleti açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından El Segundo'da Chevron'a ait rafinerinin yakınlarından dumanlar yükseldiği bildirilirken, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ciddi bir hasar yaşanmadığını aktardı.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Manhattan Beach bölgesinin 6 kilometre batı açıkları olduğu belirtildi.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Açıklamada, depremin 5 büyüklüğünde olduğu ve 12,2 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken, artçı sarsıntılar meydana geldi. Yerel medyadaki haberlerde, depremin ardından eyaletin El Segundo bölgesinde Chevron'a ait rafinerinin yakınlarından dumanlar yükseldiği ifade edildi. Öte yandan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, bölgede herhangi bir ciddi hasar olmadığını ifade etti.

Bass, Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın (LAFD) depremin bölge genelindeki muhtemel etkilerini değerlendirmek üzere deprem müdahale prosedürlerini devreye soktuğunu kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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