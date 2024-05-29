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ABD'de fırtına yolcu uçağını topaç gibi döndürdü

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Abd, Texas, Fırtına, Haber

Dünya Haberleri

ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı, 130 kilometre hızla esen fırtınanın etkisi ile döndü. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'de Texas eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık saatte 130 km hızla esen fırtına, hayat şartlarını zorluyor.

TOPAÇ GİBİ DÖNDÜ

Dallas Fort Worth Havalimanı'nda American Airlines'a ait park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile körükten kurtularak döndü.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Söz konusu uçak, saatte yaklaşık 130 kilometre hızla esen fırtınadan etkilenen "birkaç" uçaktan biri olurken, 700 kadar uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Düzenleyen:  - Dünya
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