ABD'de fırtına yolcu uçağını topaç gibi döndürdü

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 29 Mayıs 2024 21:40 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 21:46 - Güncelleme:

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ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı, 130 kilometre hızla esen fırtınanın etkisi ile döndü. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.