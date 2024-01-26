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    • ABD'deki krize FBI da dahil oldu! 'Ayağınızı denk alın' diyerek Kongreye gözdağı verdiler

    ABD'de Teksas öncülüğünde 25 eyaletin Washington'a başkaldırmasının ardından eski FBI yöneticilerinden ABD Kongre üyelerine karşı sert mesajları içeren bir bildiri yayımladı. FBI yöneticileri bildirisinde 'Ayağınızı denk alın' diyerek kongre üyelerini uyardı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD&#039;deki krize FBI da dahil oldu! &#039;Ayağınızı denk alın&#039; diyerek Kongreye gözdağı verdiler
    Abd, FBI, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Teksas'ın Meksika sınırına inşa ettiği dikenli tellerin, merkezi yönetim tarafından kesilmesine onay verilmesinin ardından ABD'de 25 eyalet Washington yönetimine karşı ayaklandı. Ulusal muhafızlar devreye girerken, eski FBI yöneticileri dikkat çeken bir bildiriye imza attı.

    "ABD büyük bir tehlike ile karşı karşıya" başlığı ile bildiri yayınlayan eski FBI yöneticileri 'Ayağınızı denk alın' diyerek kongre üyelerini uyardı.

    ESKİ FBI ÜYELERİ TEHLİKEYİ GÖRDÜ

    Eski FBI üyeleri, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Mike Johnson, Charles Schumer, Mike Turner, Mark Warner, Mark Green ve Gary Peters'e hitaben 'ABD yeni bir tehlike ile karşı karşıya" başlıklı bir bildiri yayımladı.

    ABD'deki krize FBI da dahil oldu! 'Ayağınızı denk alın' diyerek Kongreye gözdağı verdiler

    Bildiride, "Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit eden şimdiye kadarki en tehlikeli tehditlerden biri olabilecek mevcut, spesifik bir tehdit hakkındaki endişemizi dile getiriyoruz" denildi.

    "BİNLERCE KİŞİ DALGA DALGA TOPRAKLARIMIZI İŞGAL EDİYOR"

    Teksas sınırından geçen göçmenlerin demografik özellikleri değişmeye başladığının altı çizilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

    "Geçmişte güvenliği sağlayan ABD ordusu, yasaları ve diğer doğal koruyucu bariyerleri son üç yılda tamamen aşıldı.

    Bugün dile getirdiğimiz tehdit yeni ve alışılmadık bir tehdit. Modern tarihinde ABD hiçbir zaman anavatanın işgaline maruz kalmamıştır, ancak şimdi bir istila yaşanıyor.

    Dünyanın dört bir yanından, birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu olmayan ülke veya bölgelerden gelen askeri yaşlı erkekler, bir gemiden kıyıya sıçrayarak veya bir uçaktan paraşütle atlayarak değil, daha ziyade yürüyerek sınırı geçerek binlerce kişi dalgalar halinde topraklarımıza iniyor."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AbdFBI
    Haberler > Dünya > ABD'deki krize FBI da dahil oldu! 'Ayağınızı denk alın' diyerek Kongreye gözdağı verdiler
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