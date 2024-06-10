ABD'den Gazze'ye 'yeniden' havadan insani yardım

İşte Gazze için Amerika'nın yeni planı! Bu kez tampon bölge yok

İşte Gazze için Amerika'nın yeni planı! Bu kez tampon bölge yok

ABD, bir süredir askıya aldığı "Gazze'ye havadan insani yardım" sevkiyatına yeniden başladığını açıkladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde can kayıpları her geçen saat artarken, son açıklanan rakamlara göre ölenlerin sayısı 37 bini aştı. Özellikle sivillerin olduğu bölgeleri hedef alan İsrail ordusu, bölgeye insani yardımların girişine de izin vermiyor.

ABD, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar nedeniyle bir süre askıya aldığı havadan insani yardım sevkiyatına yeniden başladığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 9 Haziran 2024'te Gazze'nin kuzeyine bir insani yardım hava indirme operasyonu gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.

10 tondan fazla hazır yemek bırakıldı

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 uçağının Gazze'nin kuzeyine 10 tondan fazla hazır yemek bıraktığı belirtilerek, ABD'nin bugüne kadar Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması (JLOTS) aracılığıyla ulaştırılan yardıma ek olarak 1050 tondan fazla insani yardımı havadan bıraktığı bildirildi.

ABD, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar nedeniyle 7 Haziran'da havadan insani yardımları askıya almıştı.