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AB'den İsrail ikazı! Niyeti Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etmek

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AB&#039;den İsrail ikazı! Niyeti Batı Şeria&#039;yı yavaş yavaş ilhak etmek
Borrell, Filistin, Haber

Dünya Haberleri

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu uyarısında bulundu.

Lüksemburg'da Gazze'deki durumu ele almak üzere bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklama yapan Borrell, "İnsani yardımların Gazze'ye girebilmesi için elbette baskılarımızı sürdürmemiz gerekiyor ancak ateşkes olmadan bu gerçekleşmeyecek. Bölgedeki yayılma riski de ciddi endişe kaynağı. İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmayı önlemek için özellikle ABD ve Fransa'nın aktif arabuluculuk çabalarını destekliyoruz." diye konuştu.

AB'den İsrail ikazı! Niyeti Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etmek - 1. Resim

Savaşın daha da uzun sürmesini bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Borrell, şunları kaydetti:

"Öyle görünüyor. Ne yazık ki bu Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalıp kalmayacağını test edecek bir savaş. Batı Şeria'da neler olduğuna bakın. Orada da Uluslararası hukuk bir kez daha sınanacak. Batı Şeria'nın yavaş yavaş ilhak edilmesi konusunda net bir irade var gibi görünüyor. Bu kesinlikle barış getirmeyecek."

Düzenleyen:  - Dünya
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