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AB'den Rusya kararı! Kabul edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AB&#039;den Rusya kararı! Kabul edildi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği, Rusya’nın Kırım ve Sivastopol’u yasa dışı ilhakına karşı yaptırımları 1 yıl daha uzattı. Ambargo kırılmadı, baskı artıyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın 2014 yılında yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol’a yönelik uygulanan yaptırımların süresini uzatma kararı aldı. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, kısıtlayıcı önlemlerin 23 Haziran 2026'ya kadar geçerli olacağı bildirildi.

Karar kapsamında, AB üyesi ülkeler Kırım ve Sivastopol’dan ürün ithalatını durdurmaya devam edecek. Ayrıca, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu bölgelerde faaliyet göstermesi yasaklanıyor. Avrupa firmalarının Kırım ve Sivastopol’a yatırım yapması ve finansal hizmet sunması da engelleniyor.

AB'den Rusya kararı! Kabul edildi - 1. Resim

TİCARETLE SINIRLI KALMAYACAK

Yaptırımlar sadece ticaretle sınırlı kalmayıp, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak ürün ve teknolojilerin gönderilmesini de kapsıyor. Özellikle petrol, doğal gaz ve maden çıkarma faaliyetlerinde kullanılacak teknoloji ve teknik desteğin sağlanması da yasaklar arasında bulunuyor.

Rusya’nın Mart 2014’te Kırım ve Sivastopol’u yasa dışı ilhak etmesi sonrası, AB, ABD ve birçok ülke bu bölgelere yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bu yaptırımların süresinin 2026 yılına kadar uzatılması, AB’nin Rusya’nın bu bölgedeki eylemlerine karşı tutumunu sürdürdüğünün önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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