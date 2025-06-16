Rusya, barış görüşmelerinde verdiği sözü tuttu! 60 bin 60 askerin cesedi teslim edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul'da varılan anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna'ya toplam 6 bin 60 askerin cenazesini teslim edildiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna tarafına 2 bin 239 asker cenazesi daha teslim etmeye hazır oldukları bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, Ukrayna'ya 1248 asker cenazesinin daha teslim edildiği ve 51 Rus askerin cenazesinin alındığı belirtildi.

''6 BİN 60 ASKER CESEDİ TESLİM EDİLDİ''

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece, Rusya, İstanbul'da varılan anlaşmayı uygulayarak, Ukrayna tarafına toplam 6 bin 60 asker cesedinin teslim edilmesiyle ilgili süreci tamamladı. Ukrayna tarafı ise 78 Rus askerinin cesedini teslim etti. Bu aşamada, Ukrayna tarafına 2 bin 239 asker cesedini daha teslim etmeye hazırız."

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.