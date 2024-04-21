ABD'li Jessica'nın isyanı: İmplantlardan sonra canavara dönüştüm

Estetik operasyonu çok konuşulmuştu... Cenk Eren son halini paylaştı

Estetik operasyonu çok konuşulmuştu... Cenk Eren son halini paylaştı

ABD'li 44 yaşındaki Jessica Macko, yaptırdığı implantlardan sonra tanınmaz hale geldi.

HABER MERKEZİ / İSTANBUL - ABD’nin Teksas eyaletinde Jessica Macko (44) isimli kadın, yeme bozukluğu sebebiyle genç yaşta çoğu dişini kaybetti. San Antonio’da dişçiye giden Macko’ya dört diş implantı yapıldı. Çene kemiğine sabitlenen implantlardan sonra eve giden kadının önce yüzü gözü şişti, ardından da tüm suratı morluklar içinde kaldı.

Feci görünümünün videosunu sosyal medyada paylaşan Macko “Bu kadar şiddetli ağrı ve morarma beklemiyordum. Canavara dönüştüm” dedi.