Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'li Jessica'nın isyanı: İmplantlardan sonra canavara dönüştüm

ABD'li Jessica'nın isyanı: İmplantlardan sonra canavara dönüştüm

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;li Jessica&#039;nın isyanı: İmplantlardan sonra canavara dönüştüm

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

ABD'li 44 yaşındaki Jessica Macko, yaptırdığı implantlardan sonra tanınmaz hale geldi.

HABER MERKEZİ / İSTANBUL - ABD’nin Teksas eyaletinde Jessica Macko (44) isimli kadın, yeme bozukluğu sebebiyle genç yaşta çoğu dişini kaybetti. San Antonio’da dişçiye giden Macko’ya dört diş implantı yapıldı. Çene kemiğine sabitlenen implantlardan sonra eve giden kadının önce yüzü gözü şişti, ardından da tüm suratı morluklar içinde kaldı.

Feci görünümünün videosunu sosyal medyada paylaşan Macko “Bu kadar şiddetli ağrı ve morarma beklemiyordum. Canavara dönüştüm” dedi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tekstil atığı deposunda yangın! Alevler her yanı sardı, tavukları itfaiye kurtardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Günde 200 bin lira havaya karışıyor! Lav değil kristal altın püskürtüyor - DünyaLav değil kristal altın püskürtüyorİsrail'de sokaklar bir kez daha karıştı! On binlerce Yahudi "Netanyahu istifa" sloganları attı - Dünyaİsrail'de sokaklar bir kez daha karıştı!Hamas lideri Heniyye Erdoğan'ın "One minute" çıkışını hatırlattı: "Filistin halkı için övünç kaynağıdır" - DünyaMavi Marmara'da şehit edilen 10 Türk vatandaşını hatırlattıABD İsrail ordusuna karşı yaptırıma hazırlanıyor - DünyaABD İsrail ordusuna karşı yaptırıma hazırlanıyorABD'nin 95 milyarlık yardım paketine teşekkürler yağdı, Rusya tehdit savurdu! - DünyaRusya: "Kanlı dolarlara rağmen zafer kazanacağız"Latin Amerika’da 40 milyon çocuk ebeveynleri tarafından terk edilmiş durumda - DünyaLatin Amerika’da 40 milyon çocuk ebeveynleri tarafından terk edilmiş durumda
Sonraki Haber Yükleniyor...