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Uzmanlar uyarıyor! Estetik cerrahı sosyal medyadan seçmeyin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzmanlar uyarıyor! Estetik cerrahı sosyal medyadan seçmeyin

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Plastik cerrahi uzmanı olmayan birçok branşta estetik ameliyatlarda ciddi artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Serhan Tuncer, "Sosyal medya üzerinden hekim seçilmemeli. İşinde ehil plastik cerrah tarafından tam donanımlı bir hastanede bu ameliyatın yapılması çok önemli" dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Ankara’da 25 yaşındaki bir kadının burun estetiği ameliyatı sonrasında yaşadığı mağduriyet estetik ameliyatlarla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Tuncer, son yıllarda plastik cerrahi uzmanı olmayan birçok branşta estetik ameliyatlarda ciddi bir artış yaşandığını, bu sebeple birtakım problemlerin ve komplikasyonların da çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HEKİM SEÇİLMEMELİ"

Daha önce ameliyat olmuş bir burnun, hiç ameliyat görmemiş bir burundan çok daha zor ameliyat edilebildiğini belirten Tuncer “Burun içerisindeki anatomik yapılar değişmiş, birtakım dokular kullanılmış oluyor. Burnu tekrar şekillendirmek için vücudun başka bir yerinden kıkırdak alma ihtiyacı doğuyor” dedi.

Elinde başkalarının fotoğrafı ya kendisinin filtreli fotoğrafları ile operasyona gelenler olduğunu aktaran Prof. Dr. Tuncer, ameliyat olmayı düşünenlere seçecekleri cerrah ve hastane ile ilgili olarak da “Sosyal medya üzerinden hekim seçilmemeli. İşinde ehil plastik cerrah tarafından tam donanımlı bir hastanede bu ameliyatın yapılması çok önemli. Lokal anestezi altında, klinik ortamlarında ameliyat tercih edilmemeli” uyarısını yaptı.

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Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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