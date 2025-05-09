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Açlıktan ölüyorlar! Ekmek yok, 65 bin çocuk risk altında

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Açlıktan ölüyorlar! Ekmek yok, 65 bin çocuk risk altında
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Terör devleti İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de 65 bini aşkın çocuk açlık kaynaklı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Bölgede haftalardır hiçbir fırın çalışamıyor. Halkın temel gıdası ekmeğe erişimi tamamen kesilmiş durumda.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in çocuklar başta olmak üzere 2,4 milyon sivili sistematik bir şekilde açlığa mahkum ettiği belirtildi.

İsrail’in 70 gündür tüm kara sınır kapılarını kapalı tuttuğu ve bu süreçte Gazze'ye girmesi gereken yaklaşık 39 bin yardım, yakıt ve ilaç taşıyan tırın geçişine izin vermediği aktarılan açıklamada, "Bölgede 40 gündür hiçbir fırın çalışamıyor, halkın temel gıdası olan ekmeğe erişimi tamamen kesilmiş durumda. Gazze’de çocukların gıda yetersizliği nedeniyle her geçen gün ölüm riski artıyor. 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle tehdit altında” denildi.

Bu durumun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtilen açıklamada, İsrail’in sivilleri aç bırakmayı bir savaş aracı olarak kullandığını ve bunun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

SUÇLULARI BAŞKA YERDE ARAMAYIN!

Açıklamada ayrıca başta ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere İsrail’e siyasi ve askeri destek veren ülkeler de bu insanlık dramından sorumlu tutuldu. Uluslararası topluma çağrıda bulunan açıklamada, İsrail ablukasının derhal kaldırılması, yardım geçişlerinin açılması ve Gazze’ye insani yardım ulaştırılması talep edildi.

İsrail’in işlediği suçların bağımsız uluslararası heyetlerce araştırılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması istenen açıklamada, “Devam eden uluslararası sessizlik, açık bir suç ortaklığı ve İsrail’in cezasızlıkla daha büyük suçlar işlemesine zemin hazırlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 349'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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