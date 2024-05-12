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Afganistan'da yüzyılın felaketi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Euronews
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Afganistan&#039;da yüzyılın felaketi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Euronews

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Afganistan'da şiddetli mevsimsel yağmurlar nedeniyle meydana gelen ani seller neticesinde 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 1.000'den fazla evin yıkıldığını açıkladı.

Afganistan'ın kuzeyindeki sel felaketinde 300'den fazla kişi hayatını kaybederken 1.000'den fazla ev yıkıldı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı bölgeye yardım gönderdi.

Afganistan'ı son birkaç hafta içinde vuran çok sayıdaki selden sağ kurtulanlara, çoğunlukla cuma günü sellerin en büyük yükünü taşıyan kuzeydeki Baghlan vilayetinde bisküviler dağıtıldı. Komşu Takhar vilayetinde devlete ait medya kuruluşları sellerde en az 20 kişinin öldüğünü bildirildi. 

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Taliban hükümetinin baş sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya platformu X'te "Yüzlerce kişi bu felaket sellere yenik düştü, önemli sayıda kişi de yaralandı" şeklinde paylaşımda bulundu.

Badahşan, Baghlan, Ghor ve Herat vilayetlerini en kötü etkilenenler olarak tanımlayan Mücahid,  hükümetin insanları kurtarmak, yaralıları taşımak ve ölüleri kurtarmak için mevcut tüm kaynakların seferber edilmesini emrettiğini söyledi.

Afganistan'da yüzyılın felaketi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Taliban Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerinin Baghlan'daki insanları tahliye etmeye başladığını ve su basan bölgelerde mahsur kalan çok sayıda insanı kurtardığını ve 100 yaralıyı bölgedeki askeri hastanelere taşıdığını kaydetti. 

BM'nin Afganistan'daki insan hakları durumuyla ilgili özel raportörü Richard Bennett, X'te yaptığı açıklamada, sellerin Afganistan'ın iklim krizi karşısındaki kırılganlığını keskin bir şekilde hatırlattığını ve hem acil yardıma hem de Taliban ve uluslararası aktörler tarafından uzun vadeli planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yetkililer daha önce Nisan ayında ülkedeki şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle en az 70 kişinin öldüğünü söylemişti. O felakette yaklaşık 2,000 ev, üç cami ve dört okul da hasar gördü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Euronews
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