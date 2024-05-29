Ailesi açıkladı: Reisi'nin eşi cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Reisi ve Süleymani'nin ölümünde dikkat çeken benzerlik

Reisi ve Süleymani'nin ölümünde dikkat çeken benzerlik

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin eşi Cemile Alemulhüda'nın 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edildi. Aileden yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed Temsilcisi ve Reisi'nin eşinin babası Ayetullah Ahmed Alemulhüda'nın ofisinden yapılan açıklamada, Cemile Alemulhüda'nın cumhurbaşkanlığına adaylığı iddiasının kesinlikle doğru olmadığı belirtildi.

Ailenin, 19 Mayıs'ta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi'nin yasını tuttuğu, seçimlere katılmayı veya hiçbir adayı desteklemeyi düşünmedikleri ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, Reisi'nin akademisyen olan eşinin 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurusu yapabileceği ve İran'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olabileceği iddia edilmişti.

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra anayasaya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran anayasasına göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyordu.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan ile eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili adaylık başvurusu yapacağını açıklamıştı.