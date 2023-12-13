Akademilerde siyonist baskı

13 Aralık 2023 04:59 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 05:03

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İsrail’in katliamlarına arka çıkan Batı, Filistin’e en küçük bir desteğe dahi tahammül edemiyor. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, Gazze’deki katliama tepki gösteren öğretim üyesi işten kovuldu, haklarında soruşturma başlatıldı. Bu uygulama ABD’de ise Harvard Rektörü Claudine Gay, MIT Rektörü Sally Kornbluth’un, ağır sorgu seanslarına mahkûm edilmesi ile karşılık buldu. Yine vahşete karşı sesini yükselten Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill istifa ettirildi. Gazetemize konuşan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Harvard, MIT ve Pensilvanya Üniversitelerinde yaşananlar ‘tarihî skandal, bilime ve vicdana vurulmuş pranga’ dedi.

Savaşı akademiye taşımaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Yaşar Hacısalihoğlu şunları söyledi: Bu işin patronajını yapan güçler bilim dünyasını da rehin aldı. Eğitim kurumlarının itibarını beş paralık ettiler. Oysa bilime, hukuka zerre miktar saygısı olan ve vicdan, yürek taşıyan her ilim-bilim adamı bu benzersiz soykırıma isyan etmeli.

MASALLARI BURADA BİTTİ

Bugüne kadar bütün dünyaya pazarladıkları fikir özgürlüğü masalı Gazze katliamı ile bitti. Batılı, doğulu fark etmeksizin akademisyenler olarak yüreğimize kelepçe vurulmasına izin vermeyelim. Hepimiz insanlıktan yana tavır almak zorundayız. Bu zulme karşı başkaldırının en güçlü karşıtlığın üniversitelerden çıkması kadar doğal ne olabilir ki? Ancak siyonist damar bu tepkiyi boğmaya çalışıyor. Yaşananlara karşı sessiz kalmak dahi zulme ortak olmaktır. Biz bu süreçte Batı’nın insan, bilim, vicdan, insanlık adına ihraç edecek değerinin kalmadığını çok net bir biçimde gördük. Kendi öz değerlerimizin kıymetini bir kez daha anladık. Batı’nın karanlık yüzü Gazze üzerinden netleşti.

İMZA DESTEĞİ BEKLİYORUZ

Gazze’de katledilen akademisyenleri hatırlatan Prof. Dr. Tevfik Erdem de İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği inancıyla bir imza kampanyası başlattıklarını söyledi. ‘İsrail’in hukuksuz katliamlarına karşı daha fazla kayıtsız kalamazdık’ diyen Erdem şöyle konuştu: İsrail, aleni bir biçimde insanlığa karşı suç işliyor. Türk akademisyenler olarak kampanyamızı 15 farklı ülke akademisyeninin, 37 farklı dil üzerinden imzaya açtığı bildiri, 30 farklı ülkeden akademisyenin katkısıyla 2.466 imzaya ulaştı. Türkiye ve dünyadaki üniversitelerden destek bekleyen bildiri sahipleri olarak daha çok imza ile akademinin sesinin daha gür duyulacağına inanıyoruz.

AÇIKÇA TEHDİT EDİYORLAR

Dünyadaki akademik camiada belirgin bir antisemitizm tehdidi var. Bazı akademisyenler Filistinliler lehine yaptıkları açıklamalardan dolayı arkadaşlarından bazılarının sözleşmelerinin yenilenmediğini bu nedenle böyle bir bildiriye imza atmanın kendileri için olumsuz sonuç doğurabileceğini düşünüyorlar. Bu durum da gösteriyor ki, siyonizm sadece iş dünyası ya da basın değil akademi üzerinde bile çok etkili. Vicdanlı bazı Yahudi akademisyenler İsrail’in siyonist politikalarına tepki gösterebiliyorlar ancak birçok akademisyen başları üzerinde sallanan antisemitizm tehdidinden dolayı işlenen suçlara karşı seslerini çıkaramıyorlar.