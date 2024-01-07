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    Almanya 6 yıllık ambargoyu kaldırdı, Eurofighter satışında gözler Türkiye'ye çevrildi

    Türkiye'nin talip olduğu Eurofighter savaş uçaklarının satışı İngiltere ve İspanya tarafından onaylanmış Almanya ise Doğu Akdeniz’deki sondajı öne sürerek engel çıkarmıştı. Aynı süreci Suudi Arabistan'a da yaşatan Almanya, programın ortaklarından büyük tepki görünce 6 yıllık ambargoyu kaldırdı. Suudi Arabistan'a onay verip 'Satışa hazırız' dedi. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte gözler bir kez daha Eurofighter için bekleyen Türkiye'ye çevrildi.

    Almanya 6 yıllık ambargoyu kaldırdı, Eurofighter satışında gözler Türkiye&#039;ye çevrildi
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

     Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi sonrası F-35 projesinden çıkarılan Türkiye, 40 adet yeni F-16 savaş uçağı  için başvurmuş, ABD kongresinin kararını beklemeye başlamıştı.

    Joe Biden yönetimi, F-16 satışını İsveç’in NATO üyeliği konusunda koz olarak kullanınca, Ankara karşı bir hamle ile İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak yapımı Eurofighter Typhoon jeti için masaya oturmuşt. İngiltere ve İspanya ile görüşmeler olumlu geçmesine rağmen Almanya satış konusunda sıkıntı çıkarmıştı.

    Almanya’nın satışa taş koymasının perde arkasında AB’nin Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararları ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri olduğu öğrenilmişti.

    Ancak yaşanan son gelişmeler sürecin yeniden başlayabileceğine işaret ediyor.

    6 YILLIK AMBARGO KALKTI

    Çünkü Almanya programdan çıkarılacağı endişesiyle Suudi Arabistan’a uyguladığı 6 yıllık Eurofighter ambargosundan geri adım attı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock kararı “Suudi Arabistan’a daha fazla Eurofighter savaş uçağı satışına hazırız” diyerek duyurdu. Baerbock, İngiltere’nin de Suudi Arabistan’a yapmak istediği Eurofighter satışlarını engellemeyeceklerini açıkladı. 

    GÖZLER TÜRKİYE SATIŞINA ÇEVRİLDİ

    Almanya'nın bu kararı gözleri yeniden Türkiye'ye çevirirken, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın Ankara ile el sıkışmaya hazır olduğu biliniyordu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berlin ziyaretinde açık açık 'Savaş uçağı üreten bir tek siz değilsiniz' diyerek rest çekmişti. Erdoğan'ın bu resti de Almanya üzerindeki baskıları artırmıştı.

    PROGRAMDAN ÇIKARILMA KORKUSU GERİ ADIM ATTIRDI

    Almanya’nın Eurofighter ambargosundan vazgeçme kararı da Suudi Arabistan yönünü Fransa'ya çevirince geldi. İngiltere satışa hazırken, Almanya'nın ayak diretmesi tepkileri daha da artırdı. Hatta Almanya'nın İngiltere, İspanya ve İtalya tarafından Eurofighter Typhoon programından çıkarılabileceği iddia edildi. Berlin'in ambargoyu sonlandırma kararı ile direkten döndüğü düşünülüyor. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EurofighterAlmanyaSuudi ArabistanAmbargo
    Haberler > Dünya > Almanya 6 yıllık ambargoyu kaldırdı, Eurofighter satışında gözler Türkiye'ye çevrildi
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